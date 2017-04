“CHP’nin amacı siyasi kaos”

'AGİT RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI YOK'

'16 NİSAN SİYASİ TERCİH DEĞİLDİ'

Türkiye 16 Nisan referandumu ile birlikte yeni bir döneme adım attı. Her seçimde olduğu gibi 16 Nisan referandumunun ardından seçim sonuçlarını değil CHP 'nin itirazlarını konuştuk.Ancak bu kez CHP farklı bir yöntem izleyerek seçim sonuçlarını Anayasa Mahkemesi 'ne ve Danıştay'a götürme yoluna gitti. Oysa Anayasa'nın 79. Maddesi Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraz merciinin bulunmadığını tartışmasız bir şekilde vurguluyordu. Sadece yargıyı değil sokakları da harekete geçirmeyi amaçlayan CHP'nin bu girişimi sonuçsuz kaldı.CHP yönetiminden daha olgun bir tavır sergileyen CHP tabanı sokağa dökülmedi.Türkiye şimdi 16 Nisan referandumunun sonuçlarını ve CHP'nin sonuçsuz kalan itirazlarını konuşuyor. Bu tartışmalarda en çok dikkat çeken isimlerin başında Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı geliyor. Avukat Mehmet Sarı ile 16 Nisan referandumunun hukuki boyutunu konuştuk.Seçim hukukunun kendi içinde yetkileri var. En çok oy alan 4 siyasi partinin tüm seçim kurullarında ve sandıklarda temsilcileri bulunuyor.Aslında siyasi partiler seçimi yönetiyor.Mesela CHP referandum öncesinde 300 bin sandık temsilcimiz var diyordu. Diğer partilerin de her sandıkta temsilcisi var. İmzanız ile birlikte seçim ve sayım kesinliğe kavuşuyor.İtirazınız varsa sandık tutanaklarına yazmanız gerekiyor. Sandık sonuç tutanağında bir itirazınız yoksa daha sonra bir kez daha itiraz etme şansınız bulunmuyor. Medyada görüldüğü gibi CHP'nin bugün itiraz ettiği bütün sandıklarda CHP ve HDP'li üyelerin imzası bulunuyor.İl ve ilçe seçim kurulları da itirazları bu yönde değerlendiriyor. Bu açıdan bakıldığında sandık hilesi kesinlikle mümkün görünmüyor. Ama maalesef üst üste 8 seçim kaybeden CHP, kendini sorgulamak yerine bu tür iddialarla kafaları bulandırmaya devam ediyor.Seçim kurullarında zarflara mühür basılır.Sandık başında da oy pusulalarına mühür basılır.Bazı sandıklarda oy pusulalarına mühür basılmadığı iddia ediliyor. Peki oy pusulasına mühür basılmadıysa ne olur? Geçmiş dönemde benzer itirazlar söz konusu oldu. YSK da bunun seçmenin iradesi ile ilgili bir durum olmadığına karar vererek bu oyları geçerli kabul etmiş.CHP'li yetkililer önce 2.5 milyon dedi.Sonra 1.5 milyona düşürdü. Bu rakamlar tamamen farazi. 1.5 milyon mühürsüz oyu kim s aym ış?Şöyle düşünün Çorum'un oyu 300 bin. 5 Anadolu ilinin tamamının oyunun 'evet' olduğunu kabul etmemiz isteniyor. Böyle bir şey olabilir mi?Mühürsüz oyların sayısını bilemediğimiz gibi ne kadarının da 'evet' olduğunu bilemeyiz.Ancak şunu söyleyebiliriz. 16 Nisan sonuçlarını baz alarak bu oranın yüzde 51.4 olduğunu söyleyebiliriz.Anayasa'nın 79. Maddesi çok açık."YSK'nın kararları aleyhine başka mercie başvurulamaz" deniliyor. Seçim hukuku kesinlik arzeder. YSK dışında başka itiraz mercii yoktur.Bence CHP yönetimi biliyor, bilmeme ihtimali var mı? CHP'nin de o kadar hukukçusu var. Zaten Baykal da "Bu raund bitti 2019'a bakalım" dedi. Bence ortalığı karıştırmak, seçmenlerin kafalarını bulandırmak, sokağı harekete geçirmek için yapılan girişimler bunlar.Yüzde 50 artı 1 oy alırsanız hukuki zemin oluşmuş demektir. Hukuki ve siyasi meşruiyet gerçekleşmiştir. Artık buna tabi olmak ve gelecek seçimlere hazırlık yapmanız gerekir.Siyasi anlamda bir tartışma ve kaos yaratarak kendilerine siyasi alan açmaya çalışıyorlar.Türkiye yüzde 51.4 'evet' dedi. İngiltere'de aynı oranda AB'den çıkma kararı oldu.Trump'ın oyu da çok farklı değil. Ama hiçbir ülkede böyle bir meşruiyet tartışması olmadı.Batı demokrasisi diyorsan seçim sonuçlarına tahammmüllü olacaksın. Her seçimde trafoya kedi kaçtı, elektrikler kesildi dersen inandırıcılığını kaybedersin. Bir kere de kaybettik deyin ve özeleştiri yapın.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bu konuda benzer başvurular olmuş.Bunlardan biri de Finlandiya seçimleri. AİHM seçimlerle ilgili başvuruları görüşmüş. Ancak referandum konusundaki başvuruları görüşmemiş.Devletlerin yetki alanında görmüş ve referandumları kişi hakları kapsamında görmemiş.AİHM bunu siyasi hak olarak görüyor ve değerlendirmeye almıyor.Bu raporun hiçbirbağlayıcılığı yok.Dünyanın çeşitli ülkelerindengelen bir gözlemciheyeti ve tarafsızlıklarıda oldukça tartışma konusu.Bana şunu kimse ifadeedemez. Almanya'nın,Hollanda'nın, Belçika'nındesteklediği, Türkiye karşıtıve 'evet' karşıtı birpropaganda süreci yaşadık.Gazetelerinin tamamıTürkçe manşetlerle 'hayır'adestek verdiler. Raporda"Basın yayın organlarıtarafsız değildi" deniliyor.Peki seçim sandıklarınınkurulduğu Avrupa ülkeleribu konuda tarafsız mıydı?Devletin tüm kurumlarıyla,odalarıyla, akademileriyle,medyasıyla Batı 'hayır'ınyanında oldu. Hala medyanıntarafsızlığından bahsediyorlar.CHP'nin söylemlerinibize rapor diye sundu.Bunu objektif bir rapor olarakgöremeyiz. 'Evet'in karşısındaolup bağımsız raporyazamazsınız.Bunu anlamanın tekbir yolu var. 2019 seçimlerindeKılıçdaroğluaday olsun. 16 Nisan'daErdoğan ile Kılıçdaroğluarasında bir seçim olsaydı,Cumhurbaşkanı Erdoğanyüzde 65 ile seçilir. 16Nisan seçimleri bir siyasitercih değildi. Eğer bunukendi oyu olarak görenvarsa çıksın aday olsun.Halkımız hukuki bir sistemdeğişikliği için sandıkbaşına gitti. Bazı seçmeninkafasında rezervlervardı. Buna rağmen 'evet'kazandı.