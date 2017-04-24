Defarges hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıkça adliye muhabirlerine yapılan bilgilendirmeye göre, basında çıkan haberler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği şikayet dilekçesi üzerine, Defarges hakkında, Fransız televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan soruşturma başlatıldı.

SKANDAL SÖZLER!

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business'in yayınladığı "Dünyada 7 Gün" isimli programda konuşan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Defarges, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.

Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu öne süren Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor." ifadesini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Sözlerinin kamuoyunda tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası Defarges özür dilemek zorunda kalmıştı.

Defarges ve BFM Business kanalına tepki gösteren Türkler, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirmişti.

Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunarak, mesajlarıyla Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etmişlerdi.

Çok sayıda kişi de Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaşmıştı.

Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalı da açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağrılmıştı.