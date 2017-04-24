‘Dilimde tüy bitti fesih yetkisi yok’

16 Nisan referandum sonuçlarını hâlâ kabul edemediği görülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun TBMM'nin 97'nci açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumundaki sözleri, tartışmaya yol açtı.
'16 NİSAN ÖNCESİNDE KALMIŞ'
TBMM Genel Kurulu 23 Nisan nedeniyle özel oturum yaptı. Başbakan Binali Yıldırım
ve muhalefet partisi liderleri sırayla kürsüye gelip konuşma yaptılar. Kılıçdaroğlu, konuşmasında vatandaşın yüzde 51.5'inin oyuyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili anayasa değişikliğini gündeme getirip, cumhurbaşkanına cumhurbaşkanı yardımcılarının vekalet etmesini kabul etmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, meydanlardaki "Cumhurbaşkanının fesih yetkisi var" ısrarını da sürdürdü. Başbakan Binali Yıldırım da kürsüye gelerek bu sözlere yanıt verdi. Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un kabineye ilk girdiği dönemde milletvekili olmadığını ve yurtdışına çıkan Başbakan'a vekalet ettiğini hatırlattı ve şöyle dedi: "Dilimde tüy bitti fesih yok. Seçimlerin karşılıklı yenilenmesi var. Meclis bugüne kadar 1960 ve 1980 darbesinde feshedildi. 15 Temmuz'da feshetmeye çalıştılar, derslerini aldılar. Sayın Genel Başkan hâlâ 16 Nisan öncesinde kaldınız. Halk oylaması oldu, millet yeni sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra geleceğe bakmamız lazım." Başbakan Yıldırım'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu sataşma olduğu gerekçesiyle tekrar kürsüye geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman da bunun üzerine söz alarak Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
'KRİZ ÇIĞIRTKANLIĞI'
Devlet Bahçeli
de konuşmasında "16 Nisan referandumundan sonra TBMM daha da güçlendi. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalı, sokaklardan medet ummamalı" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise görüşmeleri Genel Kurul Salonu'ndaki locadan dikkatle izledi. Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin içeride yaşanan tartışmaya ilişkin sorularına "Tartışmalar üzerine değil; barış üzerine bina edin" yanıtını verdi.