Flaş! 'de iki dava görülüyor

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.4.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 11:23
Flaş! Silivri'de iki dava görülüyor

'cüler 'de hesap veriyor... Terör örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 129 sanık hakkında açılan dava ile 15 Temmuz darbe girişiminde ve 'ün yayınını kesmek için hareket eden 96 sanık hakkında açılan dava Silivri'de aynı anda görülüyor.

Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen /PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin ilk duruşmaya 87 tutuklu ile 30 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

TRT İŞGAL DAVASI'NDA DA SANIKLAR İFADE VERİYOR

ve 'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın da 6. duruşması başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da sanıklar savunma yapıyor.

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Flaş! Silivri'de iki dava görülüyor
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