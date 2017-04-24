Flaş! Silivri'de iki dava görülüyor

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin ilk duruşmaya 87 tutuklu ile 30 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

TRT İŞGAL DAVASI'NDA DA SANIKLAR İFADE VERİYOR

TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın da 6. duruşması başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da sanıklar savunma yapıyor.