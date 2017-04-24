Kılıçdaroğlu’na askeri karşılama ile ilgili yeni gelişme

Kanal 24 televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Teftiş kurulu başkanımızı bizzat görevlendirdim. Kendisine 'git bu konuyu incele soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir' dedim" açıklamasını yaptı.

Bakan Işık, "Asıl nihai karar, 'teftiş kurulunun ki bizzat başkanı görevlendirdim' o gelecek rapora göre işlem yapacağız. Asıl bağlayıcı incelemeyi Bakanlık teftiş kurulu başkanının getireceği rapora göre değerlendirmemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.