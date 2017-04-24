TSK'dan PKK'ya darbe

Giriş Tarihi: 24.4.2017 22:21
TSK'dan PKK'ya darbe

TSK'dan yapılan açıklamada 'Kuzey Irak'ta terör örgütünün barındığı Metina kırsalına düzenlenen hava operasyonu ile PKK'ya ait 4 hedef imha edildi' denildi.

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TSK'dan PKK'ya darbe
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