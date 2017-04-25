Askeri hakim ve savcılara sivil cüppe

Milletin "evet" dediği anayasa değişikliği paketi, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Buna göre, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ile aralarında Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin de yer aldığı ülke genelindeki 40 civarındaki askeri mahkeme, anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kapatılmış olacak.

DÖRT AY GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK

Askeri yargıda görevli hakim ve savcılar kıdem ve müktesepleri dikkate alınarak sivil yargıda hakim ve savcı olarak emsal görevlere atanacaklar. Görevlendirme en geç dört ay içinde tamamlanacak.