'dan 'ye ret!

Giriş Tarihi: 25.4.2017 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 13:27
Danıştay'dan CHP'ye ret!

, 'nin referandum sonuçlarına yönelik yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Danıştaydan yapılan açıklamada, "Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi" denildi.

10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dairenin, YSK'nın mühürsüz oylara ilişkin kararını idari işlem niteliğinde görmediği, seçim iş ve işlemleriyle ilgili YSK kararlarına karşı Anayasa'nın 79/2. maddesi gereğince yargı yoluna başvurulamayacağı değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Karar bire karşı 4 oyla alındı. Kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağı belirtildi.

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Danıştay'dan CHP'ye ret!
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