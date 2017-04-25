'e tokat gibi cevaplar: 'Bir cümle ile CHP zihniyetini özetledi!'

Giriş Tarihi: 25.4.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 16:36
Esmer'e tokat gibi cevaplar: 'Bir cümle ile CHP zihniyetini özetledi!'

PKK ve FETÖ’nün sesi Birgün Gazetesi’ne konuşan Prof. Yılmaz ’in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. “Sadece liler oy verse CHP iktidar olurdu” diyen Yılmaz Esmer’in sözleri toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. İşte Yılmaz Esmer'in sosyal medya üzerinden aldığı tarihi cevaplar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Esmer'e tokat gibi cevaplar: 'Bir cümle ile CHP zihniyetini özetledi!'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz