Esmer'e tokat gibi cevaplar: 'Bir cümle ile CHP zihniyetini özetledi!'
Esmer'e tokat gibi cevaplar: 'Bir cümle ile CHP zihniyetini özetledi!'
Giriş Tarihi: 25.4.2017 16:29Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 16:36
PKK ve FETÖ’nün sesi Birgün Gazetesi’ne konuşan Prof. Yılmaz Esmer’in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. “Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar olurdu” diyen Yılmaz Esmer’in sözleri toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. İşte Yılmaz Esmer'in sosyal medya üzerinden aldığı tarihi cevaplar...