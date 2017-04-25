FETÖ finansörleri mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne finans sağlamak amacıyla 'himmet' topladığı tespit edilen firma ve yöneticilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da faaliyet gösterdiği belirlenen 13 firmaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı. Zanlıların, söz konusu firmaların yönetim kademesinde bulunduğu ve 2011'den itibaren düzenli olarak 'himmet' adı altında örgüte finans desteği sağladıkları belirtildi.



SİVAS'TA 3 İŞADAMI TUTUKLANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bir operasyon düzenlendi. İşadamlarına yönelik yürütülen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na üye 9 işadamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 6'sı adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Nisan'da ByLock kullandıkları iddiasıyla Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 9 işadamı gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.