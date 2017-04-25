FETÖ itirafçısı: Baransu Kur'an'a el bastırarak soruları eşime verdi

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 48'i tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davada sanıklardan Yalçın Baransu hakkında verilen itirafçı beyanları okundu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi sanık Yalçın Baransu hakkında verilen itirafçı beyanları okundu.

"BARANSU SORULARI VERDİ, EŞİM BANA GETİRDİ"

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, itirafçı D.Ö'nün Baransu hakkında, "Ben iptal edilen 2010 KPSS'ye girdim. Eşimin tanıdığı olan Yalçın Baransu, Kur'an'a el bastırarak kimseye söylememek kaydıyla soruları eşime vermiş. Daha sonra eşim de soruları bana getirdi. Başkalarına da sorular verildi mi bilmiyorum. Sınavda 80'in üzerinde bir puan aldım. Ancak ben vicdanen rahatsız oldum ve tercih yapmadım." şeklindeki beyanlarının dosyaya eklendiğini açıkladı.

"SOYADIMIN KURBANIYIM" SAVUNMASI

Savunmasını yapan sanık Yalçın Baransu ise hakkındaki itirafçı beyanlarını çelişkili olduğunu iddia ederek kabul etmedi. Baransu, soyadının kurbanı olduğunu savundu.

Eşinin de 2010 KPSS'ye girdiğini ve şüpheli olduğunu belirten Baransu, "Eşim bu sınava girerken 9-10 yıllık dershane deneyimi ile girdi. Eşimin soru kitapçıkları gelirse, soruları çözerek cevapladığı ortaya çıkacaktır." savunmasını yaptı.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunan Baransu, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Duruşma, öğle arasının ardından sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

DİĞER KPSS DAVALARI

KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.

İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.

KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.

Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 420 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.

KPSS soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davalar kapsamında yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.