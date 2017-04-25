Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı!

Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun FETÖ davası kapsamında tutuklanmasının ardından FETÖ davalarında yayın politikasını değiştiren Hürriyet yine skandala imza attı.

BYLOCK MANŞETİNDEN SONRA İKİNCİ SKANDAL

İsmail Saymaz tarafından hazırlanan "İşte herkesin aradığı ByLock" manşeti ile FETÖ davalarının en büyük delili olan ByLock uygulaması ile ilgili delilleri karartmaya çalışan Hürriyet'te bugün skandal bir karikatür yayınlandı. Karikatürde bir ilkokul öğrencisi "Öğretmenim bakar mısınız? Kerem'in cebinde ByLock uygulaması var" diyor. ByLock delilini itibarsızlaştırmaya çalışan Hürriyet'in son skandalı sosyal medyada büyük tepki topladı.

EN BÜYÜK DELİL OLAN BYLOCK'U İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN KARİKATÜR

Twitter kullanıcıları "FETÖ'nün bile kabul ettiği Bylock delilini itibarsızlaştırmaya çalışan Hürriyet ne yapmak istiyor? Türkiye'nin gündeminde böyle bir tartışma yok iken gündem dışı bu karikatür Hürriyet'in birinci sayfasında neden yayınlandı? Türkiye'den kazınmak üzere olan Fetullahçı örgüte moral veren bu karikatür ile ne yapılmaya çalışılıyor?" denildi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN DÜN BYLOCK KONUSUNDA SALAĞA YATMIŞTI

Teröristbaşı Fetullah Gülen dün örgüt üyeleri tarafından paylaşılan son videosunda Bylock uygulamasını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Sanki Bylock kelimesini ilk kez duyuyormuş gibi davranarak "neydi onun ismi" şeklinde alaycı ifadeler kullanan teröristbaşı Gülen büyük tepki toplamıştı. Hürriyet'te yayınlanan Bylock manşetinin FETÖ avukatları tarafından müvekkillerinin tahliyesi için delil olarak kullanmaya çalıştığı biliniyor.

FETÖ elebaşı Gülen'den ByLock konusunda böyle salağa yattı!