TSK: Sincar ve Karaçok'ta 70 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 25.4.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 19:43
TSK: Sincar ve Karaçok'ta 70 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulundu

TSK'dan yapılan açıklamada Sincar ve Karaçok'ta 70 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütü PKK'ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ'ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır.".

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TSK: Sincar ve Karaçok'ta 70 terörist öldürüldü
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