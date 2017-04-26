187 mahrem imam İstanbul'da

FETÖ'nün mahrem imam yapılanmadının İstanbul ayağında olan ve ikamet adresi İstanbul olan 560 şüpheli ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca harekete geçildi.

Hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınmalarına ikametlerinde suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik arama yapılması amacıyla başlatılan operasyonda toplamda 187 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin tutuklu bazılarının ise yurtdışında oldukları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yönetilen operasyonda şahıslardan 1 adet ruhsatsız silah, toplatma kararı olan kitaplar ve dijital materyaller elde edildi. Firari şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.