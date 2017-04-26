Başbakan Binali Yıldırım, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılmak için geldiği Grand Otel'in girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Türkiye'ye yönelik 'siyasi denetim' kararı ile ilgili olarak, "Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"Çok haksız ve maksadını aşan bir karar"

Törende de bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, AKPM'nin karanının çok haksız, maksadını aşan bir karar olduğunu ve şiddetle kınadığını söyledi.

Yıldırım, "Bu kararın arkasında görüyoruz ki Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü, terör listesinden çıkarma gayretinde olan ülkelerin milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, bizim HDP'li milletvekilleri de, hiç şaşırmadık." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım: Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz

