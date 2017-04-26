Gri listede aranan 'lı , bombardımanda öldü!

DHA

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Giriş Tarihi: 25.4.2017 20:22 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 01:58
Gri listede aranan PKK'lı Sait Tanıt, bombardımanda öldü!

Terör örgütü 'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yönelik hava harekatı sırasında ölen 5 terörist arasında gri listede başına 300 bin lira ödül konulan '' kod adlı 64 yaşındaki 'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Amediye ilçesinin Segire köyü kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen 'lıların kimlikleri, örgüte yakınlığı ile bilinen internet siteleri tarafından açıklandı.

Ölen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülenlerden birinin '' kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki olduğu belirtildi.

Aynı operasyonda oğlu Mehmet Tanıt'ta ölürken, Sait Tanıt'ın 30 yıldır dağda olduğu ve İmralı'da çarptırıldığı ömür boy hapis cezasını çeken PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'de iken ondan eğitim aldığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı.

'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan aranan teröristlerle ilgili gri listede bulunuyordu.

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Gri listede aranan PKK'lı Sait Tanıt, bombardımanda öldü!
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