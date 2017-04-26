İstanbul Emniyet Müdürü'nden flaş hamle

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da resmi Twitter hesabı açtı. Mustafa Çalışkan, @dr_mcaliskan adresli Twitter hesabından bundan böyle vatandaşları bilgilendirecek. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için İstanbul Emniyet Müdürü'nün hesabının yakından takip edilmesi bekleniyor.



17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında İstanbul'a atanan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak FETÖ'ye yönelik birçok operasyona imza atan Çalışkan, ardından İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, 2 Eylül 2015'te ise İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Çalışkan, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerlere karşı koymasıyla hafızalara kazınmıştı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR?

1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri' de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji Sınavını kazandı. 1987 yılında Polis Akademisi'ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu.

1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla İstanbul, Yalova, Batman, Kırşehir, Sakarya ve Adana illerinde görev yaptı. 2001-2002 yılları arasında BM Polis Barış Gücü'nde (Doğu Timor) , 2005-2006 yılları arasında da Kosova'da BM Polis gücünde görev aldı.

Polis Koleji, Polis Akademisi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans programından mezun oldu. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını bitirmiştir.

2014 yılı Ocak ayında İstanbul 'a atanan Dr. Mustafa ÇALIŞKAN Yıkıcı Bölücü Örgütlerle Mücadele, VİP, Terörle Mücadele Kurslarını görmüştür.

İyi derece İngilizce bilen Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.