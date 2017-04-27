AB referandumu olursa oyum EVET

Referandum yorgunluğu daha çok taze, hele üstünden zaman geçsin...

Bu sefer Avrupa Birliği konusunda da bir referanduma gidilecek: Girelim mi girmeyelim mi? Daha doğrusu, üyelik başvurumuzu geri çekelim mi tutalım mı?

Ve de çok büyük bir ihtimalle "vazgeçelim" çıkacaktır.

"Avrupacılar" korkmasınlar, bu da bizden çok Avrupa'yı rahatlatacaktır!

Aha şimdiden buraya yazdım: Benim oyum, "girelim mi" diye sorarlarsa "hayır", "vazgeçelim mi" diye sorarlarsa "evet".

Karşılıklı oynanan ve haddinden fazla uzayan bu komedyanın artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum.

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