Batı trajediler karşısında 3 maymunu oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Abdullahi Muhammed Farmajo'yu dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Farmajo baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında kültür merkezlerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleriyle ilgili anlaşma ve kalkınma işbirliği anlaşması imzalandı. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Doğu Afrika başta olmak üzere Afrika'da 2011 yılına benzer nitelikte kuraklık ve açlık felaketi yaşanıyor. Somali'de 6 milyon, Güney Sudan'da ise 1 milyon kişi yiyecek ekmek bulamıyor. Afrika genelinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 milyon kişi açlık çekiyor. Birçok Batılı gelişmiş ülkenin bu tür insani trajediler karşısında üç maymunu oynadıklarını görüyoruz. Biz Kızılay'ımızla, TİKA'mızla elimizden gelen bütün destekleri süratle yoğun bir şekilde buralara hazırladık, inşallah gönderiyoruz.Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış ne istikrar olur. Geçtiğimiz martta, "İnsanlığın Umudu Ol" kampanyasını biz başlatmıştık. Türk Kızılayı Doğu Afrika'da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardımını ulaştırıyor. AFAD, TİKA ve STK'larımız bu bölgelerde yoğun çalışma sürdürüyor. İlk aşamada gıda, ilaç, sarf malzemelerinden oluşan 15 bin ton yardım sevkıyatımızı ramazanda Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.Somalili kardeşlerimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ve milletimizle tam bir dayanışma içinde olmuştur. Darbe girişiminin haberini alır almaz Somali sokaklarında gösteriler düzenlenmiş, camilerde eller semaya kalkmıştır. O gece boyunca Somalililer bize ve milletimize dua etmişlerdir. Darbe girişiminden sadece bir gün sonra Somali'de Bakanlar Kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı tüm oluşumlar da kapatılmıştır. Biz bu samimi duruşun tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz.