Çavuşoğlu'na kritik telefon

Giriş Tarihi: 27.4.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 19:42
Çavuşoğlu'na kritik telefon

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefonda görüştü. Görüşmenin karşı tarafın isteği üzerine yapıldığı bildirildi.

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Çavuşoğlu'na kritik telefon
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