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Çavuşoğlu'na kritik telefon
Çavuşoğlu'na kritik telefon
Giriş Tarihi: 27.4.2017
19:40
Güncelleme Tarihi: 27.4.2017
19:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefonda görüştü. Görüşmenin karşı tarafın isteği üzerine yapıldığı bildirildi.
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