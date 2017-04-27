FETÖ soruşturmasında tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Aksaray ve Konya adliyelerinden sorumlu imamı olduğu ileri sürülen kişi ve eşi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün Aksaray ve Konya adliyelerinden sorumlu imamı olduğu öne sürülen T.S.K, eşi T.K. ile L.D. adlı kişi polis tarafından adliyeye getirildi.

FETÖ mensuplarının haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliler, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısınca, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, sorguladığı şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, sorguları sırasında suçlamaları reddetti, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.

Şüphelilerden Türkiye İş Kurumunda memur olarak çalışan ve FETÖ'nün Aksaray ve Konya adliyelerinden sorumlu imamı olduğu savunulan T.S.K, "aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmediğini", "atılı suçu kabullenemediğini" bildirdi.

"Bank Asya'yı kurtarma operasyonu" olarak bilinen dönemde bankaya para yatırdığı belirlenen ve örgüt içinde "abla" konumunda olduğu öne sürülen T.K'nin de sorgusunda "faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya'ya para yatırdığını söylediği" kaydedildi.