Hainlere aman yok

TSK'nın dün gerçekleştirdiği güvenlik operasyonları sonucu 16 terörist etkisiz hale getirildi.Şırnak Silopi'de, üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist öldürüldü.Hakkâri Çukurca'da örgüte yönelik devam eden operasyonda 6 terörist havadan vurularak etkisiz hale getirildi. İki günde bölgede öldürülen terörist sayısı 17 oldu.Kent merkezinde yapılan arazi aramasında tespit edilen mağarada ise bir adet SA-18 güdümlü füze mühimmatı, bir adet SA-18 füze dürbünü ve bir adet SA-18 füze tetikleyici tertibatı ele geçirildi.Örgütün Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınakları havadan vuruldu. Harekâtta 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.