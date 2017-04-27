Hainlere aman yok

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017
Hainlere aman yok

Konsept değiştiren Türkiye teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor. Kandil, Zap ve Hakurk’a bomba yağdı: Operasyonlarda 15 terörist öldürüldü

TSK'nın dün gerçekleştirdiği güvenlik operasyonları sonucu 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Silopi'de, üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist öldürüldü.
Hakkâri Çukurca'da örgüte yönelik devam eden operasyonda 6 terörist havadan vurularak etkisiz hale getirildi. İki günde bölgede öldürülen terörist sayısı 17 oldu.
Kent merkezinde yapılan arazi aramasında tespit edilen mağarada ise bir adet SA-18 güdümlü füze mühimmatı, bir adet SA-18 füze dürbünü ve bir adet SA-18 füze tetikleyici tertibatı ele geçirildi.

ZAP HAVADAN VURULDU: Örgütün Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınakları havadan vuruldu. Harekâtta 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Hainlere aman yok
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