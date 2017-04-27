Saldırı hazırlığındaki lere büyük baskın!

AA

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Giriş Tarihi: 27.4.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 11:11
Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük baskın!

’nin ilçesinde ’lı lere yönelik sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda hava harekatı ile 5 terörist hedef bombalanırken bölgeye karadan gönderilen güvenlik güçleri 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

'nin ilçesinde, terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli da etkisiz hale getirilen sayısı 7 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılmescit bölgesinde dün akşam saatlerinde bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bu alana hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN BÜYÜK DARBE!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5'nin hava harekatı, 2'sinin ise bölgeye karadan gönderilen güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığını, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

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Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük baskın!
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