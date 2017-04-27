Son dakika: Emniyet'te FETÖ operasyonu! 9 bin 103 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA: EMNİYET'TE 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI!

İşte açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;

Adana Emniyeti'nde 270 polis açığa alındı



Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 270 polis açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Adana'da ise 270 polisin açığa alındığı öğrenildi.

Antalya'da 175, Muğla'da 45, Burdur'da 31 ve Isparta'da 51 emniyet teşkilatı mensubu açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 302 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

İşte şu ana kadar açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;

Adana 270

Adıyaman 104

Ankara 1.350

Antalya 175

Bingöl 71

Burdur 31

Bursa 364

Diyarbakır 560

Edirne 5

Isparta 51

İstanbul 2.500

Kahramanmaraş 114

Kırklareli 7

Konya 320

Manisa 49

Mersin 105

Muğla 45

Muş 51

Samsun 200

Tekirdağ 23 (Milliyet)