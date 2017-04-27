Son dakika: Emniyet'te FETÖ operasyonu! 9 bin 103 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.SON DAKİKA: EMNİYET'TE 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI!
İşte açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;
Adana Emniyeti'nde 270 polis açığa alındı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 270 polis açığa alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Adana'da ise 270 polisin açığa alındığı öğrenildi.
Antalya'da 175, Muğla'da 45, Burdur'da 31 ve Isparta'da 51 emniyet teşkilatı mensubu açığa alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 302 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.
İşte şu ana kadar açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;
Adana 270
Adıyaman 104
Ankara 1.350
Antalya 175
Bingöl 71
Burdur 31
Bursa 364
Diyarbakır 560
Edirne 5
Isparta 51
İstanbul 2.500
Kahramanmaraş 114
Kırklareli 7
Konya 320
Manisa 49
Mersin 105
Muğla 45
Muş 51
Samsun 200
Tekirdağ 23 (Milliyet)