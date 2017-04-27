Türkiye’den 30 km uyarısı

Türkiye'nin, 24 Nisan gecesi 02.00'de Irak'ın kuzeyindeki Sincar
Dağı'nda PKK hedeflerini, Suriye kuzeyindeki Karaçok Dağı'nda ise YPG hedeflerini vurmasının ardından ilk tepki ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, "endişe duyuyoruz" sözlerine Türkiye sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yeni üsler kurmasına asla müsaade edilmeyeceğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı operasyon öncesinde, ABD ve Rusya dahil tüm askeri ve diplomatik kanalların bilgilendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Sınırımızdan 30 kilometre derinlikte PKK mevzilerinden uzak durulması konusunda da gerekli uyarıları yapmıştık" denildi.
ZORLARINA GİTTİ
ABD çevrelerinden harekâta ilişkin "derin endişe duyduk" açıklamaları geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "Bu hava saldırıları koalisyon tarafından onaylanmamıştı" derken, YPG'li teröristleri hedef alan harekât için de "mücadeledeki ortaklarımızda talihsiz can kayıplarına yol açtı" ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laura Seal, ABD'nin müttefiki, Suriye ve Irak'ta ise koalisyon ortağı olan Türkiye'yi kastederek, "Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereğine" dikkat çekti. Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian da Rudaw İngilizce'ye verdiği demeçte Türkiye'nin hamlesine karşılık terör örgütleri YPG ve PKK'yı kastederek "Iraklı ve Suriyeli ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
3 HUDUT KARAKOLUNA HAVANLI SALDIRI
Suriye'nin
kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Akdoğan, Haznedar ile Karatepe Hudut karakollarına havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından bölge ateş altına alındı.
TÜM TARAFLAR BİLGİLENDİRİLDİ
Dışişleri Bakanlığı, Sincar operasyonuna ilişkin tüm taraflara bilgi verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yi haberdar ettiklerini belirterek, "ABD'ye askerlerini belli bir çizginin ötesine, yani sınırımızdan 20-30 kilometre güneye çekmelerini kendilerine de söyledik" diye konuştu. Bakanlık sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu ise ABD ve Rusya'nın bilgilendirdiğini ifade etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da ABD'li ve Rus muhataplarıyla birer telefon görüşmesi yaptığı, ABD ve Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçilikleri kanalıyla diplomatik yoldan da gerekli bilgilendirmede bulunulduğu bildirildi.
ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'nin, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'ndeki olağan genel kurul toplantısında Sincar ve Karaçok bölgelerine çok başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, "Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkânı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde iş birliğine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.