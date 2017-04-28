'dan sürpriz kabul!

AA

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Giriş Tarihi: 28.4.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul!
Recep Tayyip , Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Yıldız Mabeyn Köşkü'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul!
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