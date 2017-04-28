ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
Ermeni kulübünden Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'da Bursa mesaisi
BASKETBOL
Final Four heyecanı A SPOR’da
Spurs ve Raptors üst turda
Final Four biletleri ev fiyatını buldu!
TÜM SPORLAR
Beşiktaş kupasına kavuşuyor
Bakan Kılıç'tan "ringde başörtüsü serbestliği" yorumu
Formula 1'e rüşvet soruşturması
TRANSFER
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
Galatasaray Brezilyalı yıldızla anlaştı
Dejan Lovren ile 2021'e...
SPOR MAGAZİN
Messi'nin ikiz kardeşi olsa bu kadar benzer
Caner Erkin umursamazlıkta sınırları aştı!
Bruma'nın keyfi yerinde
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Oyuncu Selim Erdoğan'ın elbise dolabında kenevir serası!
Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla evlendi
Ünlülerin Instagram paylaşımları (28.04.2017)
Tarkan garsonlara 750 lira bahşiş verdi
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidiyor
İbrahim Kalın Atlantik Konseyi'nde konuştu
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Volkswagen’e Kanada’da 2.1 milyar dolarlık ceza verildi
İTO Başkanı Çağlar: Türkiye aleyhinde estirilmeye çalışılan rüzgar tersine döndü
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
Türk iş adamının geliştirdiği akıllı kılıfa ABD ve Rusya talip
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı!
Özel halk otobüsünün freni patladı: 22 yaralı
İç Anadolu'da “Lale” zamanı
10 aylık bebeğini döverek öldürdü
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Hırvatistan'da hükümet krizi
Hindistan’da 1 aylık sosyal medya yasağı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 20 ölü
Paris Belediyesi "aşk kilitleri"ni satıp sığınmacıları doyuracak
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Onların bu halini daha önce hiç görmeden...
Kim Milyoner Olmak İster? 665. bölüm sorular ve cevapları
Doğanın ilginç yüzü!
Dizüstü bilgisayarların gerçek pil ömürleri belli oldu
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Enerjide dev atak
Rus gemisini kurtarma görüntüleri...
Yiğit Bulut: Kıbrıs sözlerim çarpıtıldı
SPOR
Yıldırım Demirören, 'Yeni Messi'yi tanıttı!
Ağlatan sakatlık
Felipe Melo maçta önüne geleni yumrukladı!
SAĞLIK
Ramazanda oruç tutmak migreni tetikler mi?
Ultrasonik rinoplasti nedir?
Meme büyütme operasyonlarında silikon ve yağ enjeksiyonu yöntemleri
KOMİK
Motosikletle şov yapmak isterken rezil oldu!
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
'dan sürpriz kabul!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2017
19:28
Güncelleme Tarihi: 28.4.2017
19:28
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Yıldız Mabeyn Köşkü'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz