İbrahim Kalın Atlantik Konseyi'nde konuştu

Oturuma, İngiltere'nin Eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott, ABD Başkanı Obama'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Emekli NATO Başkomutanı General James Jones da katıldı. İslam dünyası ve Batı ilişkilerinin uzun süreli bir geçmişi bulunduğuna değinen Kalın, "Modern zamanlar pek çok kişi tarafından endişe devri, ideoloji devri vesaire olarak tanımlanmış ancak yakın zamanda dünyada olan açısından güven veya güvensizlik diye tanımlanabilir. İslam ve Batı ülkeleri arasında o kadar güvensizlik var ki bunu politika, ekonomi düzeylerinde, insani ilişkilerde ele almalıyız" diye konuştu.

"AVRUPA'YI TÜRKİYE'YE KARŞI BİR YERDE TRAMPLEN GİBİ KULLANIYORLAR"



AB üyeliğini de stratejik bir hedef olarak devam ettirmek istediklerini söyleyen Kalın, "İlk olarak İslami terör konusunu, bu terminolojiyi bırakmak lazım. Bu, Müslümanların hislerini acıtıyor, hiçbir şekilde yardımcı da olmuyor terörizme karşı mücadelemizde ve aşırı grupların ellerini kuvvetlendiriyor. Onlar da böyle terimlerle 'Bizi tanıdılar, intikamımızı aldık.' diyorlar. Bu terminolojiyi reddetmemiz lazım. Biz Hristiyan terörizmi, Yahudi terörizmi, Hindu terörizmi diyor muyuz? Hristiyanlık, Yahudilik adına terörist aktiviteler yapanlar da var.AB ile iyi bir ilişki kurmak istiyoruz, AB üyeliğini de stratejik bir hedef olarak devam ettirmek istiyoruz. Kalite, saygı, ortak çıkar ve güvene dayanan bir ortaklıktan bahsedeceksek, iki yönlü bir sokak olmalı, sadece Avrupa'nın Türkiye'ye 'Bunu yap' demesi değil. Avrupalılar kendileri çelişkiye düşüyorlar kendi prensipleriyle ihlal ediyorlar. Kendi vaatlerini yerine getirmiyorlar, onlarla anlaşmalarımız var. Avrupa, Türkiye ile ilişkilerinde gerçekten ilerleme kaydetmek istiyorsa, niçin terörist grupların topraklarında para toplamasına, aralarına yeni insan almasına izin veriyor? Avrupa başkentlerinde serbest dolaşıyorlar PKK bayraklarıyla, posterler asıyorlar, 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Eğer Avrupalı dostlarımız gerçekten bu ilişkiyi tamir etmek, beslemek, sağlıklı bir ilişki oluşturmak istiyorlarsa, terörist grupların, illegal grupların Avrupa'daki mevcudiyeti konusunda bir şey yapmaları lazım. Çünkü onlar Avrupa'yı Türkiye'ye karşı bir yerde tramplen gibi kullanıyor" dedi.

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