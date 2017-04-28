Şehit Kiraz’ın rehin fotoğrafını yayınlayan Taraf’a şaşırtan beraat!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör örgütü DHKP-C teröristlerince rehin alınmış ve haince şehit edilmişti. Taraf Gazetesi ise ertesi gün Şehit Savcı Kiraz'ın rehin alınma fotoğrafını manşetten vermiş, gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tunca İlker Öğreten ve muhabir Ayşenur Yazıcı Kurumahmut hakkında dava açılmıştı.

BERAAT ETTİLER!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 şüpheli hakkında 'terör propagandası yapmak' suçu kapsamında açılan dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 2 şüpheliyi şaşırtıcı şekilde beraat ettirdi.

İŞTE O KARAR

Şaşırtan beraat kararında "Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü mensuplarınca rehin alındığını gösteren fotoğraf olduğu, haberde Cumhuriyet Savcısı'nın rehin alındığının yazıldığı, haberde terör örgütünün propagandası anlamına gelebilecek başkaca yazı veya yorum bulunmadığı" denildi.

Bilindiği gibi Mehmet Selim Kiraz Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan davası soruşturmasını yürütüyordu. Şehit Kiraz'ı rehin alan 2 DHKP-C teröristi 9 saat süren hain olay sonrası ölü ele geçirilmişti.