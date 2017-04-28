Son dakika: AB'den flaş referandum açıklaması

Avrupa Birliği''nden yapılan açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' denildi.

AB'DEN FLAŞ REFERANDUM AÇIKLAMASI

TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER ASKIYA ALINMADI



Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini'nin yaptığı açıklamada; 'Türkiye, AB için vazgeçilmez bir ortaktır' ve Türkiye ile AB müzakerelerine ilişkin ise, Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı. Müzakerelerimiz kaldığı yerden devam edecektir dedi.

AB'nin güvenliği Türkiye ile başlar"



Öte yandan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto bugün yaptığı açıklamada: "Ankara'yı sürekli eleştirmekten kaçınmalı, diyaloğu açık tutmalıyız. Bu sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için de gerekli"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu belirterek, ''Ankara'yı sürekli eleştirmekten kaçınmalı, diyaloğu açık tutmalıyız. Bu sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için de gerekli.'' dedi.



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