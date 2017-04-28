Teröristbaşı Gülen, örgüt üyelerine 'FETİH' mesajı yollamış

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Adliyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Donanma Komutanlığı ve Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda görev yaparken tutuklananların aynı iddianame içerisinde yargılanacağını belirten Paça, yaklaşık 250 sanığın yargılanması için Kocaeli Kapalı İnfaz Kurumu içerisinde salon yapıldığını, yargılamaların burada yapılacağını söyledi.

Kocaeli'de görülen FETÖ/PDY davaları ile ilgili bilgi paylaşan Paça, "Kocaeli'de 842 FETÖ/PDY'ye yönelik dava açıldı. Bu davaların 364'ü 2. Ağır Ceza, 468'i 4. Ağır Ceza ve 10 tanesi de yeni kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Bu davalardan 198'i hakkında karar verildi. Yeni kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk dava ise 15 Mayıs'ta görülecek" dedi.

FETÖ/PDY Terör örgütü davalarına 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak baktığını belirten Paça, FETÖ/PDY davalarında tanık ifadelerinin önemine değindi. Paça yapı içerisinde memurların maaşlarından bekar olanlardan yüzde 15, evli olup da evi kendisine ait olanlardan yüzde 10, evli olup evi kira olanlardan yüzde 5 tutarında para toplandığı yine tanık ifadelerinde yer aldığını söyledi. Paça, yapı içerisinde 'renklenmek' teriminin kendini saklamak için Alkol almak, askerlerinin eşlerinin başını açması, yada polislerin silahlarına 3 hilal yapıştırarak kendini ülkücü gibi göstermesi anlamına geldiğini belirtti.

TERÖRSİTBAŞI GÜLEN MESAJ ATMIŞ

Paça bir tanığın ise, "2014 yılında ByLock'ta Fetullah Gülen tarafından gelen mesajda 'Allah bu milletin ordusuna büyük bir fetih daha nasip edecek. Onu da şanlı Türk subayları yapacak' yazıyordu. O zaman ne olduğunu anlamamıştım. 15 Temmuz'da bu mesajın ne olduğunu anladım. 17-25 Aralık sürecinde 1 ABD doları cezaevine girenlerin ailelerine dağıtılmıştı. Bu plaket, bir nişane gibi bir şeydi. Zaten Fetullah Gülen'den gelen her ne ise o eve şeytan girmeyeceği anlamına gelirdi" ifadesini verdiğini belirtti.