Yine Hürriyet… Yine algı operasyonu!

Referandumdan sonra büyük bir hazımsızlık yaşayan Hürriyet, bu kez ekonomi üzerinden operasyon çekmeye çalışıyor.

HÜRRİYET'İN HEDEFİNDE BU KEZ EKONOMİ VE TURİZM VAR!

Her gün yeni bir algı operasyonuna imza atan Hürriyet bugün turizmi ve ekonomiyi baltalamaya yönelik skandal bir manşete imza attı. Türkiye turizminin merkezini hedef alan Hürriyet "Antalya'da içki yasağı" manşeti attı. Peki Antalya'da gerçekten içki yasaklanmış mıydı? İşte Hürriyet'in yalanı.





KABAHATLER KANUNUNDA OLAN BİR YASAK

Aslında Hürriyet gazetesinin internet sitesinde "Antalya'da içki yasağı" manşetine tıkladığınızda satır aralarında haberin manşetle bir ilgisi olmadığını anlıyorsunuz. Kabahatler kanununa göre, meskun mahallerde, araç içerisinde, ibadethanelerde, mezarlıklarda içki içmek yasak. Bu yasağı ihlal edenler para cezasına çarptırılıyor. Hürriyet gazetesinin manşeti ise "yıllardır varolan bir yasağı tam turizm döneminde ve endişeli orta sınıfın referandum sonuçlarını tartıştığı bir süreçte gündeme getirerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istiyor" şeklinde yorumlandı.

TURİSTLERİ VE TURİZMİ KORUMAK İÇİN ALINAN BİR ÖNLEM

Her yıl Kabahatler Kanunu'ndaki bir yasağı tekrar hatırlatarak turizmi ve Antalya'ya gelen turistlerin huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan Antalya Emniyeti Hürriyet'in algı operasyonunun şaşkınlığını yaşıyor. Hürriyet gazetesinin manşetinin ardından sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kesimi haberin detayına bakmadan Gezi provakasyonu çığırtkanlığı yaparken diğer bir kesim sağduyulu yaklaşarak yıllardır varolan bu uygulamanın turistlerin huzur ve güvenini sağlamak için her yıl hatırlatıldığını belirtiyor.





HER YIL YAPILAN BİR HATIRLATMA ÇARPITILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün, kamuya açık alanlarda çevreye rahatsızlık verecek şekilde alkol alınmasının yasaklandığına dair karar alındığını açıklaması üzerine başta Hürriyet gazetesi olmak üzere bazı haber sitelerinde çarpıtma yorumlar yeraldı. Yayınlar üzerine SABAH muhabirine açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, turizme yönelik hiçbir yasağın söz konusu olmadığını, hiçbir şekilde insanların hayat tarzına müdahalenin söz konusu olmadığına vurgu yaptı.

Kararın, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliği ile hem vatandaşın hem de turistlerin huzurunun korunması amacı ile alındığını belirten Emniyet Müdürü Uzunkaya, "Turistlerin ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak amaçlı bir karar. Burada insanlara huzur vermek adına kısıtlama ve denetim hususu var. İnsanların ne alkolü, ne yaşam biçimi ne de kamu alanlarında hareket tarzları ile ilgili bir karar değil… Sokaklarda alkol alanlara ve oluşturdukları çirkin manzaraya karşı önlem alıyoruz. Takibini ona göre yapacağız. Uygulamaları ona göre gerçekleştireceğiz" diyerek olayın başka boyutlara çekilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Antalya'da hemen her yıl turizm sezonu başlarken benzer karar alınarak kamuoyuna açıklandığı biliniyor. Son yıllarda rutin hale gelen bu karar, benzer çevreler tarafından vatandaşın ve turistlerin yaşam biçimine müdahale edilecekmiş algısı yaratmak amacıyla kullanılıyor.