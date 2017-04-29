81 ilde dev operasyon

Aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada gerçekleşen uygulamaya 43.493 Emniyet, 27.626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71.705 personel, 13.348 ekip (13.240'ı kara, 16'sı hava ve 92'si deniz) ve 374 dedektör köpek katıldığı belirtildi.

İSTANBUL'DA 'HUZUR TÜRKİYE-5' DENETİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Huzur Türkiye-5' denetiminin İstanbul ayağında 39 ilçede genel asayiş denetimi yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 39 ilçede saat 20.00'da 'Huzur Türkiye-5' adlı denetime başladı. Şehrin birçok yerine kontrol noktaları kuruldu. Polis ekipleri bu noktalarda şüpheli görülen araçları durdurarak araçların içini kontrol edip, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçiriyor. Aramalarda narkotik dedektör köpekler de kullanılıyor. Metrobüs durak çıkışlarında da yolculara üst araması yapılıyor. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yapıyor. 'Huzur Türkiye-5' denetimi saat 22.00'a kadar sürecek.

ADIYAMAN'DA 340 POLİSLE HUZUR OPERASYONU

ADIYAMAN'da 340 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.

Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 340 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi.

MARMARİS'TE HUZUR UYGULAMASI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 130 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör, Asayiş, Trafik, KOM ve Narkotik ekiplerinden 130 polisle asayiş uygulaması yapıldı. İlçenin Muğla ve Datça giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirildi. Otopark ve cadde üzerinde park halindeki araçların plakaları sorgulandı. Denetimlerde 1170 kişinin kimlik sorgusu ile 940 araç aranarak plaka sorguları yapıldı.

Yapılan denetimlerde, haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Evrakları eksik olan 4 araç polis otoparkına çekildi.

ADANA'DA 1000 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

ADANA'da bin polisle yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları denetlendi, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca tüm yurtta yapılan 'Huzur Türkiye-5' uygulamasına Adana'dan bin polis katıldı. Asayiş, Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları oluşturularak durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları didik didik arandı. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında yapılan uygulamanın ikinci bölümünde ise içkili eğlence mekanları denetlendi. Ekipler, işletmelerin ruhsat ve içki satış belgelerini kontrol etti. Yönetmeliklere aykırı bulunan işletmelere ceza kesildi. Bir eğlence mekanında 12 yaşındaki kız çocuğunu getiren baba hakkında da işlem yapıldı.

İZMİR'DE 'HUZUR TÜRKİYE' UYGULAMASI

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye -5' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de havadan ve denizden destek verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye -5' uygulaması İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere 660 polis, 20 Sahil Güvenlik, 16 jandarma katıldı, 1 helikopter havadan, 4 sahil güvenlik botu ile 4 polis botu denizden destek verdi. Denetimlerde kent genelinde toplam 8 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 12 kişi gözaltına alındı, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı, 54 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler 2384 aracı kontrol etti, 242 araca cezai işlem yapıldı, 38 araç ise trafikten men edildi. Eğlence mekanlarını da denetleyen polis, 307 işyerini kontrol ederken, 31 işyerine de cezai işlem uyguladı. Denetimlerde 1587 TL şahıslara, 119.614 TL araçlara 6.806 TL'de işyerlerine para cezası kesildi. Araç ve çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 20 fişek, 30 gram esrar, 3 gram bonzai, 29 gram Jamaika ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.