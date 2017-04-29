'nün ''ları gözaltına alındı

AA

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Giriş Tarihi: 29.4.2017 14:24
FETÖ'nün 'abla'ları gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine üye oldukları belirlenen 14 kadın gözaltına alındı.

Salihli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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FETÖ'nün 'abla'ları gözaltına alındı
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