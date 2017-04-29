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Giriş Tarihi: 29.4.2017 14:22
İstanbul'da terör operasyonu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edeceği öne sürülen örgütü DHKP/C üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edeceği iddia edilen örgütü DHKP/C üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C üyelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlama ve tören için toplanan grupların arasına girip güvenlik görevlilerine saldırıda bulunarak provokasyon gerçekleştireceklerini belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Okmeydanı'nda bir derneğe düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da terör operasyonu
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