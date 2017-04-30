Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG paçavrasıyla ABD bayrağı yan yana dalgalanıyor

Türkiye gibi Hindistan da farklı terör örgütleri ile mücadele ediyor. Dünyanın en cani örgütleri ile mücadele eden bir ülke olarak Hindistan'ı çok iyi anlıyoruz.Bu ziyaretimde bu şer odaklarını da değerlendireceğiz.Ziyaretimizin gerek ikili ilişkiler, gerek küresel anlamda olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum

ABD ASKERLERİNİN TERÖRİST CENAZESİNE KATILMASI

Ne yazık ki bu konvoylarda hem YPG paçavraları hem de ABD bayraklarının dalgalanması bizi ciddi anlamda üzmüştü. Bunları 16'sında yapacağımız görüşmede sayın Başkan'a göstereceğiz. Madem biz teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Bu durum bugün bize yarın başkasına olacaktır. Bu bir gelenek çünkü Obama sürecinden başlayan bir durum. Bunun artık noktalanması lazım, aksi taktirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecek, hem de bizler çok ciddi manada rahatsız olacağız. biz kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oradaki örgütlere tarih vererek gidecek değiliz, ama bilecekler ki, TSK her an oraya gelebilir. Biz endişe ile yaşayacağımıza onlar korku ile yaşasın.

KABİNEDE REVİZYON VE MHP'Lİ BAKANLAR

Kabine değişikliği Cumhurbaşkanının değil, hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben giremem. Şu anda gündemde böyle bir konu söz konusu değil ama ilerde ne olur biter onu söylemek yanlış olur. Şu anda yürüyen sağlıklı bir hükümet var. Ne bir kapama ne de bir böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım yoktur. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir. Güven ve istikrar sağlıklı hükümetlerle olur dileğimiz o ki sağlıklı bir şekilde devam eder.