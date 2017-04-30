Karlov'un katili FETÖ'nün 'BİZDEN' listesinde...

FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yapılan operasyonda örgütün 'polis yapılanmasına' ilişkin arşive ulaşıldı ve para trafiği deşifre oldu. Polislerden aylık toplanan 13 milyon liralık himmet, 17-25 Aralık'tan sonrası 6 milyon liraya kadar indi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise toplanamadı. Örgütün, tutuklanan polislerin ailelerine yaptığı aylık 3 bin lira olarak başlayan para dağıtımı, son dönemde bin liraya düştü. Çok gizli yürütülen soruşturmada, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi de kayıtlarda çıktı. Altıntaş'ın ismi 'Bizden' polisler arasında yer alırken, raporlardaki fişleme dosyalarında rütbeli 2 bin 500 polisin "düşman" olarak nitelendirildiği görüldü.

FETÖ'nün Türkiye imamlığına vekalet eden FETÖ mensubunun evinde ele geçirilen 2 terabaytlık şifrelenmiş karttan örgütün "polis arşivi" çıktı. 20 binden fazla word dosyasının bulunduğu kartın yüzde 7'lik kısmının incelemesi tamamlandı. Çok gizli yürütülen soruşturmanın detaylarına ve örgütün arşivinde çıkan bilgilere ulaşıldı:

Hürriyet'in haberine göre örgüt, 17 Aralık'tan sonra "renklendirme" adıyla yürüttüğü sürece göre, kendini gizlemiş polisteki elemanları tarikatlara ve siyasi partilere sızacaktı.

'Muhterem Hocaefendiye' başlığı ile Fetullah Gülen'e gönderilen raporda, FETÖ'ye kayıtlı polislerin yüzde 64'ü ile 17-25 Aralık sonrası irtibatın kesildiği, 15 Temmuz'un ardından örgütle irtibatı kalan yüzde 36'lık dilimin yüzde 15'i ile de irtibat kurulamadığı vurgulandı.

MEVLÜT MERT ALTINTAŞ: "BİZDEN"

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi de kayıtlarda çıktı. Altıntaş'ın ismi 'Bizden' polisler arasında yer alırken örgüt içinde ağabeyliğini yapan kişiler ve bağlı olduğu mahrem imamlar da tespit edildi.

2 BİN 500 POLİS: "DÜŞMAN"

Raporlardaki fişleme dosyalarında rütbeli 2 bin 500 polisin "düşman" olarak nitelendirildiği görüldü. Bunlardan 55'i ise "azılı düşman" olarak yansıtıldı ve F5 Kodu ile tanımlandı. Örgüt içinde tam itaatli polisler A-5 ve A-4 kodları ile tanımlanırken, zaafı bulunanlar B5 kodu ile adlandırıldı.