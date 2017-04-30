ların ve ların i devletten!

Giriş Tarihi: 30.4.2017 00:29 Güncelleme Tarihi: 30.4.2017 02:00
Korucuların ve muhtarların primi devletten!

Recep Tayyip 'ın referandumdan önce düzenlediği 37. lar Toplantısı'nda verdiği sigorta i müjdesi bugün hayata geçti.

29 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlanan 690 sayılı KHK ile güvenlik larının, ların sigorta leri devlet tarafından ödenecek.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

5 bin 510 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen uygulamayı Recep Tayyip , 5 Nisan'daki muhtarlar toplantısında, "Biz kademeli bir artışla muhtar maaşlarını asgari ücretle eşitledik. Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor. Ama bu yetmez dedik. Bir de bunların sosyal güvenlik kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar İlk yayımlanacak Kanun Hükmündeki Kararname ile bu meseleyi çözüyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

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Korucuların ve muhtarların primi devletten!
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