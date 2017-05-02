1 Mayıs coşkuyla kutlandı

1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta büyük bir coşku içinde huzur içinde kutlandı. Coşkunun İstanbul'daki adresi Bakırköy Halk Pazarı oldu.
Marjinal grupların provokasyon çabaları alınan güvenlik önlemleriyle boşa çıktı. İstanbul'da 165, İzmir'de 6 kişi gözaltına alındı.
Kitlesel kutlamalarda ise coşku hakimdi.
KUTLAMALARIN MERKEZİ BAKIRKÖY OLDU:
İstanbul'da kutlamaların merkezi Bakırköy Halk Pazarı'ndaki etkinlikler oldu. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde katılımcılar saat 12.00 itibariyle iki kortej halinde alana yürüdü. Miting alanında sık sık çeşitli marşlar ve türküler çalındı. Vatandaşlar da halay çekerek şarkılara eşlik etti. Yoğunluk nedeniyle bir saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
DİYARBAKIR:
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge katılan işçiler, Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekti.
ERZURUM:
Hak-İş Konfederasyonu, bu yılki kutlamalarını Erzurum'da yaptı.
İZMİR:
PKK ve MLKP üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
BURSA:
Bursa'da bu yıl güzergahı değişen 1 Mayıs yürüyüşü, Dramstad Caddesi'nde yapıldı.
ADIYAMAN:
Adıyaman'da Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına beklenenin altında katılım oldu.
EDİRNE:
Yaklaşık bin 500 emek ve meslek örgütü üyesi, Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü.
SİVAS:
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda 540 polis görev yaparken, katılımın az olması dikkat çekti.
BATMAN:
İşçiler şarkılar söyledi ve Türkçe-Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekti.
TUNCELİ:
Kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.
VAN:
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde gerçekleştirildi. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekti.
KÜTAHYA:
Memurlar Kütahya Zafer Meydanı'nda buluştu.
TRABZON:
Meydan Parkı'ndaki kutlamalarda tulum, zurna ve kemençe eşliğinde horon oynandı.
Zeynel YAMAN-Emir SOMER-Zafer HALATÇI-Mustafa KAYA-Yunus Emre KAVAK-Sercan İNCESU-Cevdet ÖZDEMİR-Mesut ALTUN-Furkan KARA-Ahmet KÜLSOY-Özgür ÖZDEMİR-Rıdvan UYSAL-İhsan TUNÇOĞLU-Ercan TOPAÇ-Önder ALTINAL-Yusuf GÜNEŞ -Davut AĞAH-Bekir BAŞ
Fotoğraflar:
İlhami YILDIRIM-Metin ARABACI-Murat ŞENGÜL
/ SABAH