"FETÖ'ye acırsak acınacak hale geliriz"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



7 Haziran seçimiyle Türkiye ilk defa istikrar ortamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. AK PArti'nin çoğunluk elde edememesi, muhalefet partilerininde çoğunluk oluşturamaması ülkemizi zor durumda bıraktı. Ülkemizi siyasi krizden çıkarıp 1 Kasım seçimlerine ulaştık. Ceylanpınar'da evlerinde uyurken polislerin şehit edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye bir yandan siyasi istikrarsızlığın bir yandan terör eylemleri nedeniyle zorlu bir imtihan yaşadı. Hamd olsun tüm imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık. Suriye'den sınırlarımıza yönelen tehditleri tamamen kaldırmak için kapsamlı operasyonun sonuna geldik. FETÖ'nün tasfiyesi konusunda önemli noktaya geldik.

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'ye ve Türk milletine karşı yapılmış en büyük saldırıdır. Asker kıyafeti giymiş FETÖ'cüler ülkemizi işgale kalkıştılar. O gece büyük bir kahramanlık hikayesi ile milletimiz cevabını vermiştir. Milletimizin canı pahasına verdiği mücadele ile 29 gün bu millet 81 ilde uyumadı. Ülkesine ve milletine sahip çıktılar.

Sorgulamalar aşamasında ben arkadaşlarıma ssöylüyorum bunlar kendilerini çok iyi saklıyorlar. önünüzde ağlayanlara acımayın onlara acırsak acınacak hale geliriz.

"Acırsanız acınacak hale gelirsiniz"