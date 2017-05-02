İşte Başbakan Yıldırım'ın duygulandığı anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye 979 gün sonra tekrar dönerek parti üyelik formunu imzaladı.
Referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında, ilişiğini kestiği AK Parti'ye 33 ay sonra tekrar dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşku ile karşılandığı salonda AK Parti üyelik beyannamesini imzaladı.
Erdoğan'ın imzasını ise programı yöneten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş duyururken, Başbakan Binali Yıldırım'ın duygulandığı gözlendi.
Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı