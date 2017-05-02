İşte Başbakan Yıldırım'ın duygulandığı anlar!

Giriş Tarihi: 2.5.2017 14:29 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 14:38
İşte Başbakan Yıldırım'ın duygulandığı anlar!

, AK Parti üyelik beyannamesini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını ise programı yöneten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş duyururken, ’ın duygulandığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye 979 gün sonra tekrar dönerek parti üyelik formunu imzaladı.

Referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında, ilişiğini kestiği AK Parti'ye 33 ay sonra tekrar dönen , coşku ile karşılandığı salonda AK Parti üyelik beyannamesini imzaladı.

Erdoğan'ın imzasını ise programı yöneten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş duyururken, 'ın duygulandığı gözlendi.

Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

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İşte Başbakan Yıldırım'ın duygulandığı anlar!
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