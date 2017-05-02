Suriye sınırında askeri araçlara mevzi kazılıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına askeri araçlar için mevziler oluşturuldu. PYD ise, Telabyad'da sınıra hendek kazmaya başladı. Telabyad'daki PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen perşembe günü Tekçe Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırı sonrası Akçakale'de alınan güvenlik önlemleri genişletildi. Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde beton güvenlik kuleleri ve mevzilerin inşası için iş makineleriyle kazı yapıldı. Oluşturulacak mevzilere zırhlı askeri araçların konuşlandırılacağı belirtildi. Sınırın Suriye tarafında da PYD'liler hendek kazmaya başladı. Telabyad'da iki iş makinesi gün boyu kazı çalışması yaptı.



YPG'YE YABANCI ASKER KALKANI

Öte yandan PYD denetimindeki Telabyad'da bulunan yabancı ülke askerlerinin sayısı, YPG'lilerin üç katına yükseldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Alman askerlerin bulunduğu bölgede, geçmişte Ürdün ve S. Arabistan ordusunda görev yapan paralı askerler de YPG'lilerin saflarında keskin nişancı olarak yer alıyor.