18 yıl önce bugün TBMM'de yaşanan bir utancın görüntüleri bunlar. Takvim yaprakları 2 Mayıs 1999'u gösteriyordu. Merve Kavakçı başörtüsüyle TBMM'ye girmiş sonrasında bu muameleyle karşılaşmıştı ama aradan 18 yıl geçti ve o 18 yılda artık TBMM'de milletvekilleri başörtüsüyle Meclis'e giriyorlar. Üniversitelerde de başörtülü öğrenciler özgürlüklerine kavuşmuş durumdalar.

Bu konuyla ilgili Merve Kavakçı'nın kardeşi İstanbul AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, 18 yıl önce yaşanan bu utanç ile ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O UTANÇ GÖRÜNTÜLERİ VE RAVZA KAVAKÇI'NIN AÇIKLAMALARI:

Utancın yıl dönümü: 2 Mayıs 1999