Çözülme devam ediyor! 14 terörist teslim oldu

Tunceli kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda son 2 ayda 14 terör örgütü üyesi teslim olurken, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 2016'nın ilk günlerinde başlayan ve 2017'de de aralıksız devam eden başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

GİRİLEMEZ DENEN YERLER TERÖRİSTLERE DAR EDİLDİ

Operasyonlar sayesinde geçen yıl 150'ye yakın terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, 2017'de de operasyonlarını örgütün en güçlü olduğunu iddia ettiği, "girilemez ve ulaşılamaz" denilen Aliboğazı, Kızılmescit, Dokuzkaya ve Kutuderesi gibi bölgelere kaydırdı.

Güvenlik güçleri, geçen yıl kış aylarında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı vadilere girerek tüm olumsuz hava koşullarına rağmen her yeri karış karış aramıştı.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kolluk kuvvetleri, bu yıl da kış üstenmesinden çıkan terör örgütü mensuplarıyla girdiği tüm çatışmalarda örgüte ağır darbeler vuran operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Kutu Deresi bölgesine 26 Mart'ta karadan düzenlenen ve 14 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 4 Haziran 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

GRİ LİSTEDEKİ BAHOZ SERHAT ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının "Ödül Yönetmeliği" kapsamındaki "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu tespit edilmişti. Özmen'in, kent merkezinde 4 Eylül 2011'de halı sahada maç yapan Komiser Cem Kerman ile karşılaşmayı izleyen Dilay Kerman'ın şehit edildiği ve 8 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı, 2013'te de Tunceli-Pülümür karayolunu keserek bir vatandaşın kaçırılması olayının faili olduğu ortaya çıkarılmıştı.

"BUNLAR HALKA BASKI YAPIYOR, EZİYOR, SÖMÜRÜYOR"

Tunceli Valisi Osman Kaymak, operasyonlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2016 ve 2017 yıllarının terörle mücadelede dönüm noktası olacağını söyledi.

Terörle mücadelenin dağ ve şehirde tüm terör örgütü mensuplarının ölü ya da diri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Kaymak, "Bu ilde insanlar huzur içinde değilse, üretim artmıyorsa, yatırım gelmiyorsa, Tuncelili bile gelip buraya yatırım yapamıyorsa, bu il gelişmiyorsa, nüfusu sürekli düşüş eğilimindeyse, TÜİK'in yaptığı araştırmada bu kent en mutsuz insanların yaşadığı yer olarak açıklanıyorsa bütün bunların tek sorumlusu terör örgütüdür. Terör örgütünün bölge halkının üzerindeki baskısıdır, zulmüdür." dedi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI ARTTI

Tunceli'de keşif ve gözetleme faaliyeti yapılabilmesi için silahlı İHA'ların da kullanılmaya başlandığını anımsatan Kaymak, havadan kesintisiz yapılan izlemelerin terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğunu ifade etti.

Terör örgütü mensuplarına çağrıda bulunan Kaymak, terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Kent genelinin silahlı ve silahsız İHA'larla havadan 24 saat kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Kaymak, şöyle konuştu:

"TESLİM OLMAZLARSA HEPSİ ÖLÜP GİDECEK"

"İHA'lara ek olarak ihtiyaç duyulması halinde bölgedeki F-16'lar, ATAK helikopterleri devreye giriyor. Terör örgütü artık şunu anlamış olmalı. Kafasını kaldırdığı an anında vurulacaklar. Bunu bildikleri için son yaptığımız operasyonlarda 14 terörist silahlarıyla güvenlik güçlerimize teslim oldular. Teslim olmaları kendi faydalarına. Yaşamak istiyorlarsa teslim olmaları en mantıklısı. Yoksa hepsi ölüp gidecekler. Bize teslim olan hiçbir terör örgütü mensubuna kötü davranılmadığını görüyorlar. Teslim olanın tedavisini yaptırıyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Askerimiz bu konuda teslim olmak isteyene her türlü yardımcı oluyor. Terör örgütlerine son bir defa daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin teslim olun. Bu ülkenin adaletine güvenin. Teslim olun yaşayın, sevdiklerinize kavuşun. Aksi takdirde bu işin sonu belli."