Aranan en kritik isimlerden biriydi! le yakalandı

Giriş Tarihi: 4.5.2017 17:38 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 17:56
Aranan en kritik isimlerden biriydi! Sahte kimlikle yakalandı

Usulsüz dinlemeler ve Askeri Casusluk kumpasının başındaki isimlerden biri olduğu iddia edilen ve Ankara'daki soruşturması kapsamında aranan eski Bitlis Emniyet Müdürü , Pendik'te le yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında arann Bitlis eski Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü le İstanbul'da yakalandı.

İstihbarat Daire Başkanlığı'nda sorumlu müdür iken adı usulsüz dinleme ve Askeri Casusluk kumpasına karışan Akgüç, gelen bir ihbarla Pendik'teki bir iş merkezine yapılan baskında gözaltın alındı.

Akgüç'ün Yaşar Aracı adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını belirledi. Akgüç, 2015 yılında Ankara merkezli usulsüz dinlemelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. (Milliyet)

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Aranan en kritik isimlerden biriydi! Sahte kimlikle yakalandı
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