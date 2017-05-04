Aranan en kritik isimlerden biriydi! Sahte kimlikle yakalandı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arann Bitlis eski Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.

İstihbarat Daire Başkanlığı'nda sorumlu müdür iken adı usulsüz dinleme ve Askeri Casusluk kumpasına karışan Akgüç, gelen bir ihbarla Pendik'teki bir iş merkezine yapılan baskında gözaltın alındı.

Akgüç'ün Yaşar Aracı adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını belirledi. Akgüç, 2015 yılında Ankara merkezli usulsüz dinlemelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. (Milliyet)