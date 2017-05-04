Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adım adına sadece Cumhurbaşkanı sözcüsü konuşur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değil, konuşamaz. Kim konuşuyorsa onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adıma sadece Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde katıldı. Gençlik yıllarını anlatan AK Partili Erdoğan, değişik siyasi düşünceleri olan arkadaşlarıyla tartışmalar, münazaralar yaptıklarını belirterek bu görüş alış verişlerinin saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden alıntılar yapan Erdoğan, "Bu Marş aynı zamanda gençlerimize çok önemli mesajlar veren bir manifestodur" dedi.

FB'li futbolculardan ve Diriliş ekibinden Erdoğan'a sürpriz





-"MİLLETİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BU GÖREVLERİ SİZE TEVDİ EDECEKTİR"-



16 Nisan referandumunda kabul edilen Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının da 18'e indiğini söyleyen Erdoğan, "Bu imkanı kullanabilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Önce bu makamlara, 'Ben varım hazırım' diyeceksiniz. Hiç merak etmeyin siz bu donanıma sahip olduğunuzda milletimiz gönül rahatlığıyla bu görevleri size tevdi edecektir. Gençler şunu da unutmayın devir uzmanlık devridir. Elbette her alanda genel kültürünüzü en ileri seviyelere ulaştıracaksınız ama bir alanda en iyisi siz olacaksınız. İlginize kabiliyetinize hedeflerinize göre bu alanın ne olacağını en iyi siz bilirsiniz. Bunu yanında dünyayı bilmek, tanımak, takip etmek çok önemli. Bunun için de öncelikle kendi anadilinizi onunla birlikte de en azından yanında bir farklı dili öğrenmeyi amaç edineceksiniz" diye konuştu.



-"TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜLKEMİZİN İNSAN KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE VURDU"-



Kutadgu Bilig'den, "Memleketi almak için kılıç, elde tutmak için kalem gerek" alıntısını yapan Erdoğan, "Bizim millet olarak kılıcımızı kullanma konusunda sıkıntımız yok. Ama kalem konusunda aynı şeyi söyleyemiyorum. Terör örgütlerinin özellikle gençlerimizi hedef almasının sebebi budur. İşte FETO bir yanda PKK diğer tarafta terör örgütleri genç dimağlarımızı zehirlediler, ülkemizin insan kaynağına büyük darbe vurdular. Ama artık iflah olmayacaklar. Kaynağımızın çok ciddi bir kısmı heba oldu. Şimdi bunu süratle telafi edeceğiz" açıklamasında bulundu.



-"ASKERLİĞE İLGİ DUYAN GENÇLERİMİZ BAŞVURULARINI YAPSINLAR"-



15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öğrenci alımı ve yetiştirme süreçlerini değiştirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresinden Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurulabildiğini hatırlatarak, "Askerliğe ilgi duyan gençlerimiz mutlaka başvurularını yapsınlar" dedi.



-"SOSYAL MEDYADA SAKIN BU OYUNLARA GELMEYİN"-



"Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değil, konuşamaz. Kim konuşuyorsa onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz seksen milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün bizimle yürümeyenler yarın bizimle beraber yürüyebilirler onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor-hakir görmedik. Birlikte hareket edeceğiz. İlkelerimizden hassasiyetlerimizden, bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Akif ne diyor? "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" onun için tefrikaya fırsat yok."



-"KİMSE BU MİLLETE SINIRLARINDA YANLIŞ YAPMAYACAK"-



AK Partili Erdoğan, gençlerin "Bir gece ansızın gelebiliriz" tezahüratına, "Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes yerini bilecek. Kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak" şeklinde cevap verdi.