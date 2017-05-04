Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ı İl Başkanı Selim Temurci ve beraberindekiler karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivaline katıldı.



FB'li futbolculardan ve Diriliş ekibinden Erdoğan'a sürpriz



Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Moussa Sow ile Volkan Demirel ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödül verdi.