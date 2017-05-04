Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ödül

Giriş Tarihi: 4.5.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ödül

Yenikapı'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul Gençlik Festivali'ne sürpriz isimler festivale damga vurdu. Fenerbahçe'nin yıldız isimleri ve ile Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi de festivalde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ı İl Başkanı Selim Temurci ve beraberindekiler karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivaline katıldı.

FB'li futbolculardan ve Diriliş ekibinden Erdoğan'a sürpriz

Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye Fenerbahçe'nin yıldız isimleri ile ve Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödül verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz