Kato’da PKK'nın mağaraları kapatılıyor!

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK varlığına yönelik 14 gün önce asker ve korucuların katılımı, helikopterlerin hava desteğiyle başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

900 rakımlı dağda güvenlik güçleri, sağanak yağış ve zaman zaman eksi 15 dereceyi bulan olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon devam ediyor.

Operasyonda, mağaralar birer birer aranırken, arama işlemleri tamamlanan mağaraların ağızları, iş makinelerinin yardımıyla kapatılıyor.

Bu nedenle operasyon bölgesine akşam saatlerinde çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Diyarbakır'dan gönderilen Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne ait iş makineleri, geniş güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçerek, operasyon bölgesine nakledildi.