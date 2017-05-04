Ordu merkezli 6 ilde operasyonu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 10:34
Ordu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ordu merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz