80 milyonun gönlünü kazanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali
'ne katıldı. Gençlerle birlikte olmanın, fikir, düşünce ve duyguları paylaşmanın kendisi için her zaman sevinç kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi:
ASLANLAR GİBİ DİKİLDİLER:
Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. O gece şehit olan vatandaşlarımız arasında 16 yaşında, 17 yaşında, 18, 19, 20 yaşlarında nice körpe fidanlar vardı.
Erdoğan, "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
TERÖRİSTLER İFLAH OLMAYACAK:
Terör örgütlerinin gençlerimizi hedef almasının sebebi budur. İşte FETÖ, bir yanda PKK, diğer yanda terör örgütleri, genç dimağlarımızı zehirlediler. Ülkemizin insan kaynağına büyük darbe vurdular, ama artık iflah olmayacaklar.
SUBAYLIK İÇİN BAŞVURUN:
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay astsubay yetiştirme sistemini kökten değiştirdik. Artık bu görev Milli Savunma Üniversitesi'ne aittir. Bu üniversitemize bağlı kara hava deniz subay ve astsubay okullarına öğrenci alınıyor. Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden 25 Mayıs'a kadar bu okullar için başvurulabiliyor. Askerliğe ilgi duyan gençlerimiz mutlaka başvurularını yapsınlar.
Fenerbahçeli Volkan Demirel "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı ve imzalı formayı, Moussa Sow ise kendi imzalı formasını Erdoğan'a takdim etti.
ADIMA KONUŞAN FİTNE ÜRETİYOR:
Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle bir malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin.
MİLLETİN GÖNLÜNÜ KAZANACAĞIZ:
Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içindeyiz, bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik. Toplumumuzun her bir ferdini kucaklamanın, kuşatmanın ve kardeşliğimizi büyütmenin mücadelesini verdik.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın yaptığı "mas güreşi"ni Erdoğan da izledi.
TEFRİKAYA FIRSAT YOK:
İnşallah birlikte hareket edeceğiz. İlkelerimizden hassasiyetlerimizden, bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Tefrikaya fırsat yok.
KİMSE YANLIŞ YAPMAYACAK:
('Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları) Gelebiliriz, öyle. Birileri bizi rahatsız ediyorsa, bir gece ansızın gelebiliriz. Kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda da, "Bizim tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.