FETÖ’de itirafçı imam erozyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nde 16 Nisan referandumunun ardından çözülmeyi önlemek amacıyla gözaltındaki örgüt üyelerine bol keseden atılan vaatler de işe yaramadı. Konya
'da iki yıl önce başlatılan soruşturmada gözaltına alınan örgütün 316 mahrem imam
ından 104'ü itirafçı
oldu. Örgütün yurt içindeki imamlarının yanı sıra, yurtdışındaki imamlarını da deşifre eden itirafçı imamlar, her şeyi bir bir anlatıyor. Bu itiraflar ve derinleştirilen soruşturmayla, örgütün 7 bölgeye ayırdığı Türkiye yapılanmasındaki 23 ilde 17 yıl boyunca il imamlığı yapan bütün isimler tespit edildi. Ege, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesi imamları da bu çözülmeyle deşifre oldu. Çözülmenin artmasıyla gözaltına alınacak şüpheli sayısı da bin 500'ü geçti. Üyelerine iki yıldan fazla aynı ilde görev yaptırmayan örgütün, il imamı olarak atadığı isimleri dış dünya ülkelerindeki yapılanmayı oluşturması için de görevlendirdiği belirlendi. İtirafçı imamlardan çoğu, görev aldıkları Avrupa ülkelerindeki yapılanmayı, aldıkları talimatları ve örgütün kimlerden nasıl ve ne kadar mali gelir elde ettiğini anlattı. Türkiye Eğitim Danışmanlığı biriminin de deşifre olmasıyla örgütün, TSK ve emniyet birimlerine sızan isimler de açığa çıktı. Deşifre olan örgüt üyelerinin çoğununun ByLockçu listesinde yer aldığı, ancak TSK'daki mahrem imamların deşifre olmamak için ByLock kullanmadığı belirlendi.
DÜNYA ŞEMASI ÇIKACAK
1986'da katıldığı FETÖ
'de, 10 ilde 'il imamlığı yapan' ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan C.P., 10 ülke imamının isimlerini verirken, ifadesinde de, "Türkiye'deki görevlerinin ardından Meksika ülke imamlığına getirildiğini anlatarak, "FETÖ okullarının bulunduğu her ülke Türkiye'de bir ile bağlanıyordu. Tüm masraflar da bu ilde toplanan himmetlerle karşılanıyordu. Ayrıca o ülke ile oluşturulan köprüyle iş adamları ticarete gönderiliyor, kazandıkları paranın bir kısmı da yine himmet olarak örgüt muhasebecileri tarafından alınıyordu" dedi.
?FETO KÜPLERE BİNDİ
FETÖ elebaşısı Türkiye'deki çözülmenin ardından paniğe kapıldı. Örgüt sitesi 'herkul.org' da yayınlanan videoda Gülen, örgütün çöküşünü hızlandıran itirafçılara "Ey itiraf adı altında iftirada bulunan talihsizler. Altın olma varken posa durumuna düşenler. 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler" sözleriyle yüklendi. Gülen, daha önceki mesajlarında olduğu gibi diğer örgüt üyelerine moral vermeye çalıştı.